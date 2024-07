Czwartek 11 lipca 2024 Wirtualna rzeczywistość a nowoczesna edukacja szkolna

Autor: materiały partnera | 16:35 Wirtualna rzeczywistość powszechnie bywa kojarzona z grami i rozrywką. Jej możliwości są jednak zdecydowanie większe. Odpowiednio przygotowane oprogramowanie i sprzęt potrafią przydać się w branży szkoleniowej, choćby w kursach BHP, pierwszej pomocy lub do zwiększania kompetencji pracowników na konkretnych stanowiskach. To także idealne rozwiązanie dla nowoczesnej edukacji.



W jaki sposób wirtualna rzeczywistość odmienia naukę? Jaka jest jej przewaga nad tradycyjnym procesem dydaktycznym? O tym przeczytacie poniżej.



Wirtualna rzeczywistość – na czym polega?



Czym w ogóle jest wirtualna rzeczywistość (VR)? To wygenerowany z pomocą komputera trójwymiarowy obraz, który może być odwzorowaniem realnej przestrzeni lub autorską kreacją programisty. Do pełnego odbierania doświadczeń VR wykorzystuje się takie urządzenia, jak gogle VR.



Różnica pomiędzy wirtualną rzeczywistością a rzeczywistością rozszerzoną (AR) polega na tym, że w pierwszym przypadku zyskuje się przestrzeń w pełni stworzoną cyfrowo. Natomiast AR łączy elementy naszej rzeczywistości, na które nanosi się dodatkowe, komputerowo kreowane elementy. Takie rozwiązania potrafią sprawdzać się w różnych obszarach – w tym także w edukacji szkolnej.



Korzyści i wyzwania dla VR w szkole



Rozwiązania z wykorzystaniem VR coraz chętniej pojawiają się we współczesnej edukacji, co widać choćby na przykładzie: EpicVR.pl. Z czego wynika tak duże zainteresowanie tematem? Wykorzystanie gogli pozwalających dosłownie zanurzyć się w temacie znacząco zwiększa atrakcyjność zajęć, które do tej pory były oparte na tekstach podręcznikowych czy ewentualnie prezentacjach wyświetlanych na ekranie. Wirtualna rzeczywistość pozwala mocniej zaangażować się uczniom w wykreowany świat, a także zminimalizować działanie bodźców rozpraszających (mniej rozpraszaczy po założeniu gogli), a co za tym idzie wspomaga zwiększenie koncentracji i lepsze zapamiętywanie tematu omawianych zajęć.



W końcu VR przydaje się do przeprowadzania eksperymentów, które mogłyby nieść ze sobą element ryzyka – na przykład w czasie lekcji fizyki lub chemii – bez narażania uczniów i nauczycieli. To nauka oparta na empirycznych doznaniach, ograniczająca jednak zagrożenia do minimum, umożliwiająca również naukę na własnych błędach.



Nawet najlepiej opracowany program VR dla szkół ma jednak wciąż swoje ograniczenia. Wielu przypadkach największą trudnością są koszty wdrożenia takiego rozwiązania i personalizacji dla konkretnych odbiorców (w tym na przykład uczniów z większymi potrzebami). Co więcej to zdecydowanie tylko narzędzie. Wymaga nauczyciela, który pokieruje klasą, opracuje swój plan lekcji, a także nauczy się korzystania z zaawansowanych technologii.



Wirtualna rzeczywistość a możliwości dydaktyczne na różnych lekcjach



Jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość podczas zajęć szkolnych? Można, jak już zostało to wspomniane, z jej pomocą przeprowadzać eksperymenty fizyczne lub chemiczne, bez konieczności realnego sięgania po groźne substancje. Uczeń może dowiedzieć się, jakie są konsekwencje zmieszania różnych substancji, bez narażania zdrowia własnego i innych uczestników lekcji.



VR wykorzystuje się chętnie podczas zajęć z geografii – pozwala bowiem odwiedzać rozmaite miejsca i poczuć ich atmosferę na własnej skórze. Nie ma też ograniczeń pod względem podróży w czasie – gogle VR umożliwiają przeniesienie się do antycznej Grecji czy spotkanie się z najważniejszymi wynalazcami nowożytności w czasie lekcji historii. To także świetny sposób na odbycie zajęć z udzielania pierwszej pomocy – poprzez symulację rozmaitych sytuacji, które mogą się wydarzyć w prawdziwym życiu. Wirtualna rzeczywistość pozwala odbywać wirtualne spacery, poznawać zabytkowe miejsca i muzea. Z jej pomocą można wniknąć w głąb atomu i poznać wszystkie jego elementy lub na własne oczy zobaczyć, jak skonstruowany jest Wszechświat. Tak naprawdę możliwości są nieograniczone.



Nowoczesna szkoła a zaawansowane technologie – VR w procesie nauczania



VR to rozwiązanie dla nowoczesnej edukacji, które może wydawać się modą lub ciekawostką. Tak naprawdę jest to jednak inwestycja w skuteczniejszą naukę kolejnych pokoleń, zainteresowanie ich poznawaniem świata w sposób, jakiego dotąd nie można było doświadczyć. To przyszłościowe narzędzie, które z czasem ma szansę wyprzeć tradycyjne metody – ze względu na większą efektywność i szeroki wachlarz zastosowań, dopasowanych do potrzeb zmieniającego się świata.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.