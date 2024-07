Środa 17 lipca 2024 GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 i RTX 5060 - nowe informacje

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:47 W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia nowej generacji, czyli serii GeForce RTX 5000 bazującej na architekturze o nazwie kodowej Blackwell. Układy scalone z serii Blackwell będą wytwarzane w ulepszonej wersji litografii 4nm przez TSMC, a najbardziej wydajne karty graficzne z nimi otrzymają też pamięci GDDR7. Z nowych informacji wynika, że dzięki ulepszeniom architektury wewnętrznej chipy z serii Blackwell mają uzyskiwać o ponad 0,5 GHz większe częstotliwości taktowania, niż chipy z serii Ada stosowane w serii GeForce RTX 4000.



Dla przykładu taktowanie bazowe GPU nadchodzącej karty GeForce RTX 5090 ma wynosić około 2,9 GHz, a w przypadku GeForce RTX 4090 jest to 2,25 GHz. Niestety nowe karty będą mieć też wyższe wskaźniki TDP niż ich odpowiedniki z serii RTX 4000.



TDP karty GeForce RTX 5090 ma być ustawione na 500W (wzrost o 50W), a w przypadku GeForce RTX 5080 będzie to 350W, czyli o 30W więcej niż RTX 4080. GeForce RTX 5070 ma mieć TDP 220W, czyli o 20W wyższe niż GeForce RTX 4070, a wskaźnik TDP modelu GeForce RTX 5060 wyniesie 170W, zamiast 115W jak w RTX 4060.



Ponadto wszystkie karty z serii RTX 5000 mają mieć już wyłącznie 16-pinowy wtyk zasilający, w postaci trzeciej już wersji 16-pinowej wtyczki 12VHPWR, ujętej w specyfikacji PCI-Express 6.0 oraz ATX 3.1.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.