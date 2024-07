Środa 17 lipca 2024 Procesory Intel Core Ultra z serii Arrow Lake-S w sklepach dopiero w grudniu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:04 W ubiegłym miesiącu podczas targów Computex Intel zapowiedział, że jeszcze w tym roku zadebiutują zupełnie nowe procesory desktopowe, opracowywane dotychczas pod nazwą kodową Arrow Lake-S. Będą one zgodne z nową podstawką LGA 1851, kompatybilne wyłącznie z pamięciami DDR5 i wytwarzane w litografii Intel 20A. Otrzymają też całkowicie nowe rdzenie o nazwie Lion Cove i Skymont, będące rdzeniami o dwie generacje nowszymi, niż rdzenie Golden/Raptor Cove i Gracemont z procesorów Core 12. 13. i 14. generacji. Z nowych informacji wynika, że obecnie październikowy termin oficjalnego debiutu tych procesorów jest zagrożony.



Intel ma wciąż pracować nad poprawą osiągów tych procesorów, i z tego powodu mają one trafić do sklepów dopiero w grudniu. W zmienionej specyfikacji zdecydowano się na wzrost częstotliwości taktowania rdzeni- we flagowym Core Ultra 9 285K taktowanie jednowątkowe Turbo wydajnych rdzeni ma być ustawione na 5,7 GHz, amiast 5,5 zGHz, a taktowanie Turbo wielowątkowe na 5,4 GHz (zamiast 5,2 GHz). W przypadku efektywnych rdzeni Skymont mają one pracować z zegarem do 4,7 GHz.



Intel miał zdecydować się też na podniesienie limitu temperatury TJMax ze 100 stopni Celsjusza (jak w dotychczasowych procesorach Core 12. 13. i 14. generacji) do 105 stopni Celsjusza, oraz maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilającego o 0,05V w górę.



Innymi slowy nowe procesory mają być już fabrycznie dość "wyżyłowane", a zapowiedzi o tym, że będą pracować chłodniej niż Alder Lake i Raptor Lake nie koniecznie muszą zostać spełnione.





