Środa 17 lipca 2024 AMD przedstawia szczegóły architektury ZEN 5 i RDNA 3.5

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:29 Firma AMD zorganizowała wydarzenie o nazwie 2024 Tech Day, w trakcie którego przedstawiono szczegóły architektury ZEN 5 oraz informacje na temat architktury RDNA 3.5. Nowa architektura ZEN 5 ma usprawnioną i bardziej rozbudowaną budowę wewnętrzną. Usprawniono m.in. front-end, system predykcji skoków, zwiększono liczbę potoków wykonawczych, powiększono elementy zapewniające równolegle wykonywanie wielu instrukcji, a także zwiększono wydajność kopiowania danych pomiędzy pamięciami L2 i L1 oraz pomiędzy pamięcią L1 i jednostką zmiennoprzecinkową. Wszystkie wprowadzone zmiany przekładają się na wzrost wskaźnika IPC średnio o 16 procent.



W części front-end rdzeni ZEN 5 znajduje się podwójny czterodrożny dekoder, co jest dość ciekawym rozwiązaniem - prawdopodobnie drugi dekoder włącza się tylko przy pełnym obciążeniu pierwszego, a w innych sytuacjach pozostaje uśpiony, co oszczędza energię. Pamięć L1 dla instrukcji ma taką samą pojemność (32 KB) jak w architekturze ZEN 4, a pamięć L0 dla zdekodowanych mikroinstrukcji mieści 6000 instrukcji, czyli nieco mniej niż w architekturze ZEN 4, ale ma wyższą przepustowość. Ogólnie front-end może dostarczyć do jednostek wykonawczych 8 zdekodowanych mikroinstrukcji, zamiast sześciu jak we wszystkich poprzednich architekturach ZEN.



W części stałoprzecinkowej zastosowano 10 potków wykonawczych, w których znajduje się sześć jednostek ALU i cztery jednostki AGU. Jest to istotny wzrost - ZEN 4 miał cztery jednostki ALU, i trzy jednostki AGU. Część zmiennoprzecinkowa ma podobną 6-potokową budowę jak w architekturze ZEN 4, zastosowano jednak zmodyfikowane schedulery, skrócono opóźnienie wykonywania operacji dodawania z 3 cykli do 2 cykli zegara, oraz dwukrotnie zwiększono wydajność przetwarzania instrukcji AVX-512.



Część back-end ma całkowicie zmodyfikowaną pamięć L1 dla danych - jej pojemność wzrosła z 32 KB do 48 KB, a przepustowość do pamięci L2 i do jednostki zmiennoprzecinkowej wzrosła dwukrotnie. Powiększono też kolejki Load/Store oraz usprawniono prefetching.





Przedstawiono też po krótce informacje na temat architektury RDNA 3.5. Według AMD RDNA 3.5 to architektura RDNA 3 zoptymalizowana pod kątem niższego zużycia energii, a wszystkie wprowadzone modyfikacje skupiały się wyłącznie na wyższej wydajności na wat. RDNA 3.5 będzie stosowana wyłączone w zintegrowanych układach graficznych przeznaczonych dla komputerów przenośnych.











