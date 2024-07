Środa 17 lipca 2024 Procesory z rdzeniami ZEN 7 mają pojawić się w 2027 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:10 (1) Podczas wydarzenie o nazwie 2024 Tech Day firma AMD przedstawiła nie tylko najnowszą architekturę ZEN 5, ale plany dotyczące jej kolejnych generacji. Bezpośredni następca architektury ZEN 5, czyli rdzenie o nazwie ZEN 6 są już na końcowym etapie opracowywania. Podobnie jak w ostatnich latach, producent przygotuje ich dwa warianty - "pełny" ZEN 6 osiągający wysokie częstotliwości taktowania, oraz kompaktową wersję tych rdzeni o nazwie ZEN 6c. Na ten moment AMD nie podaje jeszcze, w jakich litografiach produkowane będą rdzenie ZEN 6 i ZEN 6c, ani czy procesory z nimi pojawią się jeszcze w 2025 roku, czy dopiero w 2026 roku.



Ciekawostką jest jednak informacja na temat rdzeni ZEN 7 - AMD planuje, aby procesory z tymi rdzeniami zadebiutowały na rynku w 2027 roku, czyli w dziesięć lat po tym, gdy na rynek trafiła pierwsza generacja architektury ZEN i bazujące na niej procesory Ryzen i EPYC.





zaszokuje (autor: piwo1 | data: 18/07/24 | godz.: 17:47 )

po zen7 pojawi sie zen8. najprawodpodobniej w 2028 roku lub wczesnym 2029. poprosze o newsa o tym



