Czwartek 25 lipca 2024 Wiceprezes AMD Victor Peng przechodzi na emeryturę

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:48 Firma AMD ogłosiła, że 30 sierpnia jej wiceprezes Victor Peng zakończy pracę i przejdzie na emeryturę. Peng ma ponad 40 letnie doświadczenie w branży półprzewodnikowej, w tym w firmach DEC, MIPS Technologies i ATI. W 2006 roku był wiceprezesem ATI, gdy firma ta została zakupiona przez AMD, i w AMD został wiceprezesem działu graficznego. W 2008 roku zdecydował się przejść do firmy Xilinx, gdzie najpierw był jednym z ważniejszych dyrektorów, od 2014 roku wiceprezesem, a od 2018 roku prezesem i dyrektorem generalnym (CEO).



Victor Peng trafił ponownie do AMD wiosną 2022 roku, w wyniki transakcji połączenia się Xilinx z AMD. Został wiceprezesem AMD i pomyślnie wywiązał się z roli integracji Xilinx z AMD, oraz miał wkład w opracowanie strategii rozwoju produktów dla rynku AI.



Prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su powiedziała: "Pod jego kierownictwem AMD stało się dostawcą nr 1 w branży FPGA i adaptacyjnych rozwiązań obliczeniowych. W imieniu zarządu AMD, kierownictwa wykonawczego i tysięcy pracowników, którzy z nim pracowali, chcę podziękować Victorowi za jego wybitne przywództwo i życzyć mu wszystkiego najlepszego na emeryturze".









