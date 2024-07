Czwartek 25 lipca 2024 Intel przyznał się do błędu w procesorach, powodującego niestabilność Core 13. i 14. gen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:12 Od pewnego czasu użytkownicy procesorów Intela z serii Core 13. generacji i Core 14. generacji, a zwłaszcza ich flagowych wersji z dopiskiem K skarżyli się na problemy ze stabilnością swoich komputerów, zwłaszcza podczas grania w gry. Inżynierowie Nvidia po analizie problemów stwierdzili, że ani karty graficzne GeForce ani ich sterowniki nie odpowiadają za zawieszanie się i restarty komputerów, natomiast winnym jest procesor, i polecili kontakt z firmą Intel. Ten zbadał problem, i w kwietniu zajął stanowisko, że za niestabilność jego procesorów odpowiadają producenci płyt głównych.



BIOSy płyt głównych miały nie przestrzegać specyfikacji procesorów oraz ustawiać dla nich zbyt wysokie napięcia zasilające, zbyt wysokie częstotliwości taktowania, lub zbyt wysokie limity z



Gdy posiadacze komputerów zaktualizowali BIOSy płyt głównych do poprawionych wersji okazało się, że stabilność uległa poprawie, jednak problem nadal występuje (w mniejszej skali).



Sprawa ponownie wróciła do Intela, który 22 lipcaw opublikowanej informacji ostatecznie przyznał, że znalazł błąd w algorytmie sterującym pracą procesorów, który powoduje zbyt ustawienie zbyt wysokiego taktowania i napięcia zasilania.



Intel poinformował też, że w połowie sierpnia udostępni dla producentów płyt głównych aktualizację mikrokodu dla procesorów Core 13. i 14. generacji, która usunie wykryte problemy. Nowy mikrokod zostanie zaaplikowany do procesorów wraz z kolejnymi aktualizacjami BIOSu.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.