Czwartek 25 lipca 2024 Okulary PlayStation VR2 będą współpracować z komputerami od 7 sierpnia

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 21:02 Firma Sony w marcu zapowiedziała, że jeszcze w tym roku gogle PlayStation VR2 będzie można używać wraz z komputerami PC z systemem Windows. Teraz wiemy już, że taka możliwosć pojawi się dokładnie 7 sierpnia. Tego dnia w sprzedaży pojawi się oficjalny adapter wymagany do połączenia PlayStation VR2 z PC, który będzie dostępny w autoryzowanych sklepach Sony oraz sklepie online PlayStation Direct. Jego cena w Europie została ustalona na 59,99 Euro. Dzień wcześniej, 6 sierpnia na platformie Steam zadebiutuje natomiast aplikacja PlayStation VR2 App.



Umożliwi ona sparowanie gogli z komputerem i uruchamianie wybranych gier ze Steama w trybie wirtualnej rzeczywistości.

Sony zaleca, aby komputer mający współpracować z PlayStation VR2, dla płynności wyświetlania gier w goglach posiadał co najmniej 4-rdzeniowy procesor klasy Core i5-7600 lub Ryzen 3 3100, pamięć RAM 8GB (lub większą) oraz kartę graficzną Raden RX 6600XT lub GeForce RTX 3060, albo wydajniejszą.



Niestety są też minusy - pewne funkcje PlayStation VR2 pozostaną zarezerwowane wyłącznie dla konsoli PlayStation 5. Przy współpracy gogli VR2 z PC zabraknie wsparcia dla HDR, funkcji adaptacyjnych triggerów, funkcji śledzenia ruchu oczu oraz haptycznych wibracji. Oprócz adaptera Sony za 59,99 Euro, użytkownik będzie też musiał posiadać kabel DisplayPort 1.4 - wraz z adapterem będzie on wymagany do połączenia gogli z PC.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.