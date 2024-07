Czwartek 25 lipca 2024 Globalna awaria Windows - dyrektor CrowdStrike wezwany do złożenia wyjaśnień przez Kongres USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:26 W piątek 19 lipca doszło do globalnej awarii systemów operacyjnych Microsoft Windows, co spowodowało znaczące problemy z funkcjonowaniem różnych firm, instytucji czy nawet szpitali i lotnisk. Szybko okazało się, że winny temu nie jest Microsoft, ale firma CrowdStrike, dostarczająca system CrowdStrike Falcon typu EDR (Endpoint Detection & Response) mający zabezpieczać system Windows przed zagrożeniami cybernetycznymi. Aktualizacja dla systemu Falcon wydana przez firmę CrowdStrike spowodowała unieruchomienie systemu Windows - wyświetlenie tzw. niebieskiego ekranu śmierci, i całkowity brak możliwości ponownego uruchomienia Windows.



Mimo, że tej sytuacji minęło już 6 dni, to skutki błędu firmy CrowdStrike są nadal odczuwalne przez część firm i instytucji. Z uwagi na powagę sytuacji i skalę spowodowanych problemów, dyrektor generalny CrowdStrike, George Kurtz, został wezwany przed kongres USA do osobistego złożenia wyjaśnień.



Jest niemal pewne, że w CrowdStrike posypią się zwolnienia - chociażby w dziale odpowiedzialnym za testy oprogramowania. Jest to wręcz nieprawdopodobne, jak producent nie wychwycił tak poważnego problemu na własnych komputerach, przed wypuszczeniem aktualizacji "w świat".



CrowdStrike (lub ubezpieczyciel firmy) może oczekiwać także licznych wniosków o rekompensatę za wywołane straty finansowe. Dla przykładu amerykańskie linie lotnicze Delta Airlines wskutek tej awarii musiałby odwołać ponad 4000 lotów, pozostawiając podróżnych w trudnej sytuacji. W Polsce natomiast istniały poważne problemy z odprawami pasażerów na lotniskach w Poznaniu i Krakowie.



Wadliwa aktualizacja CrowdStrike wywołała znaczący chaos w wielu krajach na świecie. Sytuacja powinna też być lekcją dla działów IT wielu firm i instytucji - poprawek wydawanych przez producentów oprogramowania nie należy "w locie" instalować na wszystkich urządzeniach firmy, ale najpierw przetestować ich działanie, i dopuścić do instalacji dopiero po stwierdzeniu, czy przypadkiem nie powodują one istotnych problemów.





