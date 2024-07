Środa 31 lipca 2024 Ryzen 5 8500G przetestowany - jak sprawują się rdzenie ZEN 4C?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:34 Ryzen 5 8500G to obecnie jedyny desktopowy procesor dla platformy AM5 dostępny w sprzedaży pudełkowej, który jest wyposażony w rdzenie ZEN 4C, czyli kompaktową wersję rdzeni ZEN 4. Jednostka ma dwa rdzenie ZEN 4 taktowane zegarem do 5,0 GHz, oraz cztery rdzenie ZEN 4C o takiej samej architekturze i takim samym wskaźniku IPC, ale zmodyfikowane w ten sposób, aby pobierać mniej energii i zajmować o 35 procent mniejszą powierzchnię krzemową od rdzeni ZEN 4. Redakcja TechPowerUp przetestowała procesor Ryzen 5 8500G w swoim laboratorium, i porównała jego osiągi z innymi procesorami.



Warto dodać, że droższy Ryzen 5 8600G ma 6 rdzeni ZEN 4 taktowanych zegarem do 5,0 GHz, i żadnych rdzeni ZEN 4c. Niestety ten procesor nie znalazł się w gronie testowanych CPU, ale jako jego odpowiednik można przyjąć Ryzen 5 7600, mający również 6 rdzeni ZEN 4, ale taktowanych o 100 MHz wyższym zegarem (turbo do 5,1 GHz) i posiadających więcej pamięci L3 32 MB (zamiast 16 MB jak w Ryzen 5 8600G).



W trakcie testów okazało się, że dla procesora Ryzen 5 8500G taktowanie dwóch rdzeni ZEN 4 przy obciążeniu jednowątkowym wynosi 5,05 GHz, a podczas pełnego obciążenia procesora spada do około 4,7 GHz. Rdzenie ZEN 4C podczas pełnego obciążenia różnego typu (SSE, AVX, AVX-512) pracują natomiast ze stałym zegarem 3,7 GHz. Mowa zatem o różnicy taktowania rdzeni ZEN 4 i ZEN 4C wynoszącej około 1 GHz.



Wydajność jednowątkowa dla procesora Ryzen 5 8500G okazała się zbliżona do oferowanej przez Ryzen 5 7600 z sześcioma rdzeniami ZEN 4, a wydajność wielowątkowa była o 17 procent niższa niż oferowana przez Ryzen 5 7600. W porównaniu do procesorów starszej generacji, Ryzen 5 8500G (dwa rdzenie ZEN 4, i cztery ZEN 4c) zaoferował wydajność wielowątkową porównywalną do procesora Ryzen 5 5700G (8 rdzeni ZEN 3), przy wyższej od niego wydajności jednowątkowej.



Najmocniejszym punktem procesora Ryzen 5 8500G okazał się jednak niski pobór energii elektrycznej - wynoszący przy pełnym obciążeniu zaledwie 33W.











