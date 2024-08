Środa 31 lipca 2024 Wyniki finansowe AMD w 2. kwartale 2024 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:55 Firma AMD podała wyniki finansowe uzyskane w 2. kwartale 2024 roku, które okazały się nieco lepsze od oczekiwanych. Przychody korporacji w minionym kwartale wyniosły 5,835 miliarda dolarów - o 7 procent więcej niż w poprzednim kwartale (wówczas 5,47 mld USD), i o 9 procent więcej niż w 2. kwartale 2023 roku (wówczas 5,36 mld USD). W okresie tym producent odnotował marżę brutto w wysokości 49 procent, o trzy punkty procentowe wyższą niż w tym samym kwartale przed rokiem. Zysk netto wyliczany z uwzględnieniem metodologii GAAP wyniósł 265 mln USD, w porównaniu do 123 mln USD w poprzednim kwartale, i 27 mln USD w 2. kwartale 2023 roku.



Spośród działów, dział Data Center dostarczający procesory serwerowe EPYC i GPU obliczeniowe Instinct wygenerował przychód w wysokości 2,8 mld USD, o 21 procent wyższy niż w poprzednim kwartale i aż o 115 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 1,3 mld USD).



Dział Client Computing dostarczający procesory na rynek konsumencki wygenerował przychód w wysokości prawie 1,5 mld USD, o 9 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (1,4 mld USD), i o 49 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas 0,998 mld USD).



Przychód działu Gaming dostarczającego karty graficzne oraz chipy do konsol wyniósł 0,648 mld USD i był o 30 procent niższy niż we wcześniejszym kwartale (wówczas 0,922 mld USD) oraz o 59 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (1,6 mld USD). Spadek przychodu ma wynikać ze słabszej niż przed rokiem sprzedaży kart graficznych Radeon oraz chwilowo mniejszego zapotrzebowania na chipy do konsol po okresie ich zwiększonej sprzedaży przed końcem ubiegłego roku.



Dział Embedded dostarczający rozwiązania Xilinx uzyskał przychód w wysokości 0,65 mld USD, co także oznacza znaczący spadek przychodu - w ubiegłym kwartale przychód tego działu wyniósł 0,85 mld USD, a w 2. kwartale 2023 roku 1,5 mld USD. AMD musi najwyraźniej zastanowić się nad przyczynami, z powodu których rozwiązania Xilnix tracą swoich klientów.

Innymi słowy, lepsze wyniki finansowe uzyskane ze sprzedaży procesorów konsumenckich oraz CPU I GPU serwerowych zrównoważyły spadki przychodów działów Gaming i Embedded.





W bieżącym 3. kwartale 2024 roku AMD spodziewa się przychodu w wysokości około 6,7 mld USD, wyższego o około 15 procent niż w 2. kwartale 2024 roku.









