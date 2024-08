Środa 31 lipca 2024 Intel ogłasza wyniki finansowe i ogromne zwolnienia pracowników

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:45 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w drugim kwartale 2024 roku. Przychód firmy wyniósł w minionym kwartale 12,83 mld. USD, w porównaniu do 12,7 mld USD w poprzednim kwartale i 12,9 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Tym samym producent nie może już pochwalić się tak wysokim kwartalnym przychodem jak jeszcze 2-3 lata temu - wówczas jego kwartalne przychody wynosiły 18-19 mld USD. Niski przychód spowodował, że Intel odnotował w minionym kwartale stratę netto w wysokości 1,61 mld USD. We wcześniejszym kwartale strata netto wyniosła 0,4 mld USD, natomiast w 2. kwartale 2023 roku odnotowano jeszcze zysk netto 1,5 mld USD.



Wracając do przychodów uzyskanych w minionym kwartale, to spośród poszczególnych działów Dział Client Computing, dostarczający procesory do komputerów i laptopów odnotował przychód w wysokości 7,41 mld USD, o 1 procent niższy niż we wcześniejszym kwartale (wówczas 7,5 mln USD), i o 9 procent wyższy niż w 2. kwartale 2023 roku (wtedy 6,8 mld USD).



Gorzej wypadł dział Data Center and AI dostarczający procesory i inne urządzenia serwerowe, który odnotował przychód w wysokości 3,05 mld USD, względem 3,0 mld USD we wcześniejszym kwartale i 4,0 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Warto tutaj dodać, że w 2021 roku kwartalne przychody tego działu były ponad 2 razy wyższe i wynosiły 6,5-7,5 mld dolarów (łączny przychód działu w 2021 roku to 25,8 mld USD).



Dział Network and Edge dostarczający urządzenia sieciowego oraz urządzenia Internetu Rzeczy uzyskał przychód 1,3 mld USD, względem 1,4 mld USD w poprzednim kwartale i również 1,4 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.



Pozostałe działy Intela, takie jak dział Mobileye oferujący układy scalone dla samochodów, dział Altera obejmujący procesory programowalne FPGA i dział Intel Foundry Services uzyskały łącznie przychód w wysokości 0,97 mld USD, względem 0,775 mld USD w poprzednim kwartale i 1,27 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.





Z powodu utrzymującego się niskiego przychodu, a także znacznej straty netto, aby ograniczyć dalsze generowanie strat finansowych Intel zapowiedział, że zwolni w tym roku 15 procent swojej załogi. Łącznie z pracą w Intelu pożegna się kilkanaście tysięcy osób, co powinno zmniejszyć koszty operacyjne w 2025 roku nawet o 10 miliardów dolarów.



Dodatkowo w 4. kwartale tego roku Intel w ogóle nie wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom - wcześniej (od połowy 2023 roku) firma zmniejszyła już wysokość wypłacanych dywidend o 65 procent.



W trwającym obecnie 3. kwartale Intel spodziewa się przychodu w wysokości 13,0 mld USD, a dokładniej w zakresie od 12,5 mld USD do 13,5 mld USD.





