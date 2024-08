Wtorek 6 sierpnia 2024 AMD szykuje budżetowe karty Radeon RX 7400 i RX 7300

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:22 Według najnowszych informacji dostępnych w sieci, jesienią tego roku możemy spodziewać się premiery nowych kart graficznych AMD z segmentu budżetowego. Zadebiutować mają karty Radeon RX 7400 i Radeon RX 7300, które będą bazować na układzie graficznym Navi 33 w wersjach ze zmniejszoną liczbą aktywnych jednostek i procesorów strumieniowych. Obecnie chipy Navi 33 stosowane są w kartach Radeon RX 7600 i 7600 XT, gdzie występują w pełnej wersji (2048 procesorów strumieniowych), zatem producent mógł już uzbierać dużą ilość tych układów krzemowych ze sprawną tylko częścią jednostek.



Prawdopodobnie mocniejsza z nowości otrzyma 6GB pamięci z 96-bitową magistralą i około 1500 procesorów strumieniowych, a wolniejsza - 4GB pamięci z 64-bitową magistralą i 1000-1200 procesorów strumieniowych.



Nowe Radeony RX 7400 i RX 7300 mają zastąpić oferowane dotychczas modele Radeon RX 6500 XT i RX 6400, które dysponują 4 GB pamięci z 64-bitową magistralą i chipem Navi 24 z 1024 lub 768 procesorami strumieniowymi.





