Wtorek 6 sierpnia 2024 Intel informuje o uruchomieniu procesorów wytworzonych w litografii 18A

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:01 (1) Intel w ciągu ostatniej dekady zanotował ogromne opóźnienia we wdrażaniu swoich litografii 10nm (Intel 7) i 7nm (Intel 4). Proces litograficzny 14nm był w pełni gotowy w 2014 roku, ale jego następca, czyli litografia 10nm osiągnęła wstępną dojrzałość dopiero w 2019 roku, a pełną dojrzałość dopiero w 2021 roku - już pod nazwą "Intel 7". Nie wyszły też zapowiedzi z końca 2019 roku, że procesory w litografii 7nm (później "Intel 4") trafią do sprzedaży pod koniec 2021 roku - ostatecznie pojawiły się w grudniu 2023 roku. Inaczej ma być z całkiem nowymi litografiami Intel 20A i Intel 18A, które nie zaliczą żadnego poślizgu.



Według wcześniejszych zapowiedzi litografia 20A miała być gotowa do produkcji układów scalonych w 1. połowie tego roku. Wszystko wskazuje na to, że to się udało, ponieważ próbki procesorów Arrow Lake z rdzeniami CPU wytwarzanymi w litografii 20A są już szeroko dystrybuowane przez Intela do partnerów, a ich premiera ma nastąpić jesienią.



Litografia 18A miała być gotowa do produkcji układów krzemowych w 2. połowie 2024 roku, i to również mogło się udać. Intel poinformował właśnie, że w jego laboratoriach uruchomione zostały pierwsze próbki przyszłych procesorów, wyprodukowane w litografii 18A - mowa o procesorach Panther Lake (następca Arrow Lake) i Clearwater Forest (następca Sierra Forest).



Uzyskane próbki mają bez błędów uruchamiać systemy operacyjne, co jest dość dużym sukcesem. Przed Intelem pozostaje teraz około roczny okres doskonalenia wytwarzanych próbek, poprzez usuwanie błędów znajdywanych w ich pracy, oraz poprawę uzyskiwanych częstotliwości taktowania.











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

i bardzo dobrze (autor: Markizy | data: 6/08/24 | godz.: 21:33 )

może to ograniczy zapędy TSMC w podnoszeniu cen



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.