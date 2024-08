Wtorek 6 sierpnia 2024 Ciąg dalszy historii z niestabilnością Core 13. i 14. gen - degradacja krzemu, brak planów akcji naprawczej, gwarancja przedłużona o 2 lata

Autor: Zbyszek | źródło: wielorakie | 21:16 Historia związana z niestabilnością procesorów Core 13. i 14. generacji ma swój dalszy ciąg. Problem jest badany przez Intela już od kilku miesięcy, ale wciąż nie został rozwiązany. Wiosną Intel zrzucił winę na producentów płyt głównych, nakazując im wydanie nowych wersji BIOSów, które będą ściśle przestrzegać specyfikacji procesorów i nie ustawiać im zbyt wysokich napięć i częstotliwości taktowania. Gdy to nie rozwiązało problemu, Intel przyznał się do znalezienia błędu w mikrokodzie procesorów oraz w funkcji eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost). Dla części błędów wypuszczono już aktualizację mikrokodu, jednak procesory nadal zachowują się niestabilnie. W efekcie Intel poinformował, iż podjął decyzję o przedłużeniu gwarancji na wszystkie procesory Core 13. i 14. gen o dodatkowe 2 lata.



Zamiast 3-letniego okresu gwarancyjnego, procesory będą objęte 5-letnią gwarancją. Jednocześnie Intel zapowiedział, że nie planuje przeprowadzenia tzw. "akcji naprawczej", tj wymiany wszystkich dotychczas wyprodukowanych procesorów na nowe, wolne od wspomnianej wady - być może dlatego, że takich procesorów po prostu wciąż nie ma. Osoby, których dotyka problem niestabilności Core 13. i 14. gen mogą reklamować swój procesor standardową ścieżką w procedurze RMA, i w przypadku gdy problemy zostaną potwierdzone przez serwis Intela, procesor zostanie wymieniony na nowy.



Tutaj jednak pojawiają się dwa problemy

1) pierwszy: ponieważ obecnie produkowane procesory są dokładnie takie same jak wytwarzane np. rok temu, to obecnie nie ma pewności, czy otrzymany od Intela w ramach gwarancji nowy procesor będzie pracował stabilnie, czy również niestabilnie, tak jak poprzedni.

2) drugi: na Reddicie i innych mediach społecznościowych pojawią się informacje o tym, że Intel zwraca niestabilne procesory informując o braku wykrycia błędów w ich pracy - taki los spotkał np. redaktora serwisu Hardware Times, który zwrócił w ramach RMA procesory Core i9-13900KF i Core i7-14700KF, ale zostały one odesłane przez Intela bez wymiany na nowe.





Intel podał też listę procesorów Core 13. i 14. gen, dla których stwierdzono problem niestabilnej pracy. Listę prezentujemy na końcu newsa. Co ciekawe - są to tylko procesory z większym układem krzemowym, czyli takim w którym wydajne rdzenie mają 2MB pamięci L2, a cztery efektywne rdzenie mają 4 MB pamięci L2. Procesory ze starszym układem krzemowym Alder Lake (1,25 MB L2 dla wydajnych rdzeni, i 2MB pamięci L2 dla czwórki efektywnych rdzeni), nie są objęte problemem niestabilności pracy.





Wracając do złych wiadomości, według źródeł serwisu Gamers Nexus problem jest bardziej złożony, a niestabilność części modeli procesorów Core 13 i 14. generacji wynika ze znacznie przyspieszonej degradacji układów krzemowych, które już po około roku od opuszczenia fabryki nie są w stanie w określonych sytuacjach stabilnie pracować z fabrycznymi częstotliwościami taktowania (być może zostały one ustawione zbyt wysoko - nie wnikamy).



Z tego powodu prawdziwym rozwiązaniem problemu może być dopiero wypuszczenie całkiem nowej rewizji rdzeni krzemowych Raptor Lake, w których problematyczne segmenty tranzystorów ulegające degradacji zostaną przebudowane. Gdyby jednak tak się stało, Intel prawdopodobnie mógłby zostać zmuszony do wymiany dotychczasowych rewizji procesorów Raptor Lake na tą nową, (teoretycznie) wolną od wady.





Koleją złą wiadomością, już dotyczącą tylko Intela, są pojawiające się w USA pozwy zbiorowe, w których posiadacze niestabilnych Core 13. lub 14. generacji domagają się zwrotu środków za zakupione procesory.











