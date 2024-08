Wtorek 6 sierpnia 2024 Koniec produkcji kart Radeon RX 6600, 6600XT i 6650XT

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:01 Jak informują źródła związane z dystrybutorami sprzętu komputerowego, firma AMD zakończyła już jakiś czas temu produkcję układów graficznych Navi 23. W efekcie producenci kart graficznych przestali wytwarzac oparte o ten GPU karty Radeon RX 6600, Radeon 6600XT i Radeon 6650XT. Obecnie żadne nowe dostawy nie trafiają już do dystrybutorów, a natomiast w sklepach dostępność kart jest bardzo niska, i wkrótce ostatnie egzemplarze zostaną całkowicie wyprzedane. Cała trójka została zastąpiona przez nowsze modele Radeon RX 7600 i Radeon RX 7600 XT, z chipem Navi 33 wytwarzanym w litografii 6nm, który ma mniejszą ponierzchnię niż Navi 23 (litografia 7nm).



Karty Radeon RX 6600, Radeon 6600XT zadebiutowały na rynku w połowie 2021 roku, a wiosną 2022 roku dołączył do nich Radeon 6650XT. Wszystkie oparte są o architekturę RDNA 2, mają 8GB pamięci GDDR6 wraz z 64MB Infinity Cache, oraz 1792 lub 2048 procesorów strumieniowych. W momencie premiery były one bardzo dobrymi następcami starszych kart Radeon Vega, w porównaniu do których Radeon RX 6600 i 6600XT oferowały o kilkadziesiąt procent wyższą wydajność. Były też bardzo dobrym wyborem do zastąpienia np. kart Radeon RX 480 i RX 580 z wydanej w 2016 roku serii Polaris.









