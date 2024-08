Wtorek 6 sierpnia 2024 Intel odwołuje konferencję Innovation 2024

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:18 Intel poinformował, że zaplanowana na ten rok konferencja Innovation 2024 nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, lecz dopiero w 2025 roku. Wydarzenia intel Innovation odbywały się ostatnio w 2021, 2022 i 2023 roku, zawsze pod koniec września. W ich trakcie prezentowany zawsze były nadchodzące procesory, oraz nowe technologie opracowane przez Intela, a najważniejsze prezentacje były też transmitowane online w Internecie. Tegoroczna edycja została zaplanowana na dni 24-25 września, i miała odbyć się w San Jose w stanie Kaliforni, ale już wiemy że tak się nie stanie.



Odwołanie wrześniowej konferencji Innovation 2024 nie jest raczej dobrym prognostykiem, i może sugerować, że Intel nie miałby zbyt wiele do zaprezentowania. Coraz częściej pojawiają się doniesienia o opóźnieniu premiery procesorów Arrow Lake i platformy LGA 1851 co najmniej do grudnia tego roku.



Dawny gigant technologiczny postąpił już raz podobnie w przeszłości - począwszy do 1997 roku organizowano konferencję Intel Developer Forum, która stała się już zwyczajem. Jednak dość nieoczekiwanie w 2017 roku zaniechano jej organizacji. Wkrótce potem okazało się, że proces litograficzny 10nm wciąż nie jest gotowy, a na procesory z nową architekturą trzeba będzie poczekać dłużej (i przez następne trzy lata kilka razy odświeżano procesory Skylake z 2015 roku).





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.