Środa 14 sierpnia 2024 Ryzen 5 5500X 3D ma dołączyć do oferty AMD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:47 Platforma AMD AM4 jest już dostępna na rynku bardzo długi okres czasu. Chociaż ostatnimi procesorami jakie trafiły na nią jest generacja Ryzen 5000 z rdzeniami ZEN 5, to AMD wciąż odświeża ofertę tych procesorów o nowe modele. Wiosną wprowadzono bużetowe procesory Ryzen 5 5600GT i Ryzen 5 5500GT, będące bardziej wydajnymi wersjami modeli Ryzen 5 5600G i Ryzen 5 5500G, a ostatnio w ofercie pojawły się też Ryzen 7 5800XT i Ryzen 9 5900XT. W przypadku procesorów gamingowych z dodatkową pamięcią 3D V-Cache, oferta obejmuje trzy modele procesorów, ale wkrótce zostanie poszerzona o czwarty.



Do dostępnych obecnie procesorów Ryzen 7 5800X 3D, Ryzen 7 5700X 3D i Ryzen 5 5600X 3D, dołączyć ma Ryzen 5 5500X 3D, który ma mieć taktowanie bazowe 3,0 GHz i Turbo 4,0 GHz, czyli odpowiednio o 300 MHz i 400 MHz mniej niż Ryzen 5 5600X 3D.



Przewiduje się, że cena procesora Ryzen 5 5500X 3D może wynieść 199 USD. Dla porównania Ryzen 5 5600X 3D debiutował w ubiegłym roku w cenie 229 USD.





