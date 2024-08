Środa 14 sierpnia 2024 Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X oficjalnie zadebiutowały

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:14 Tydzień po debucie procesorów Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X firma AMD ogłosiła oficjalną premierę kolejnych dwóch CPU z najnowszymi rdzeniami ZEN 5. Do oferty dołączają 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X i 16-rdzenowy Ryzen 9 9950X. Pierwszy z nich ma taktowanie bazowe 4,4 GHz, taktowanie Turbo 5,6 GHz oraz wskaźnik TDP 120W, a w drugim modelu taktowanie bazowe ustawiono na 4,3 GHz, taktowanie Turbo na 5,7 GHz, a wskaźnik TDP na 170W. Według testów nowe procesory oferują o kilkanaście procent wyższą wydajność jednowątkową, i o 5-10 procent wyższą wydajność wielowątkową względem swoich poprzedników.



Ryzen 9 9900X został wyceniony przez AMD na 499 USD, a Ryzen 9 9950X na 649 USD - obydwie ceny są o 50 dolarów niższe od cen procesorów Ryzen 9 7900X i Ryzen 9 7950X w momencie ich premiery jesienią 2022 roku.









