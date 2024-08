Środa 14 sierpnia 2024 Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X sprzedają się słabo

Autor: Zbyszek | 14:58 Po tygodniu od oficjalnej premiery można już ocenić, z jakim zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się nowe procesory Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X. Niestety AMD nie ma powodów do radości - poziom sprzedaży nowych procesorów wydaje się być bardzo niski. Dla przykładu w Morele.net obydwa modele procesorów zostały sprzedane w liczbie 4 sztuk. W niemieckim Mindfactory Ryzen 5 9600X sprzedał się w liczbie nieco ponad 20 egzemplarzy, a Ryzen 7 9700X w liczbie nieco ponad 30 egzemplarzy, podczas gdy tygodniowa sprzedaż najbardziej popularnych modeli procesorów wynosi kilkaset sztuk.



Amerykański Amazon i Newegg przedstawiają natomiast listy najbardziej popularnych procesorów, lecz w czołówce tego zestawienia na próżno szukać najnowszych procesorów Ryzen serii 9000. Pod względem poziomu sprzedaży zajmują one odległe, dopiero około 40 miejsca.



Sytuacja nie jest zaskakująca - Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X przynoszą zbyt mały wzrost wydajności, aby mogły zainteresować posiadaczy poprzednich procesorów Ryzen 5 7600X i Ryzen 7 7700X. Z kolei osoby kupujące platformę AM5 mogą wybierać pomiędzy nowymi procesorami, lub poprzednią generacją procesorów, która obecnie jest od nich tańsza.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.