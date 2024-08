Środa 14 sierpnia 2024 Sinkclose - nowa luka w procesorach AMD, poprawki już dostępne

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:56 Badacze z dziedziny cyberbezpieczeństwa wykryli nową lukę w zabezpieczeniach procesorów AMD. Jak twierdzą dotyczy ona wszystkich pocesorów z serii Ryzen i EPYC, jak również poprzednich generacji CPU od AMD z architekturami K8, K10 i Bulldozer. Luka otrzymałą nazwę Sinkclose (w bazie CVE podatność ma numer CVE-2023-31315), i umożliwa zainstalowanie oprogramowania typu bootkit w System Management Mode (SMM), czyli wysoce uprzywilejowanym obszarze procesorów. Zainstalowane oprogramowanie jest niewidoczne dla systemu operacyjnego, i przetrwa jego reinstalację. Wykorzystanie luki nie jest jednak łatwe, bo wymaga przejęcia kontroli nad jądrem systemu operacyjnego.



Firma AMD miala zostać powiadomiona o odkryciu kilka miesięcy temu, i przygotowała już stosowne poprawki dla części procesorów, oraz specjalna stroną informacyjną



Dla wszystkich generacji procesorów EPYC, oraz dla procesorów Ryzen 3000 i nowszych przygotowana została aktualizacja mikrokodu, która eliminuje lukę CVE-2023-31315. Nowy mikrokod zostanie zaaplikowany do procesorów wraz z aktualizacją BIOSu - nowe wersje BIOSu wydadzą producenci płyt głównych i serwerów.



Dla serwerowych procesorów EPYC zaktualizowany mikrokod został przygotowany przez AMD jeszcze w maju, natomiast dla konsumenckich procesorów Ryzen poprawkę przygotowano w ostatnich kilku tygodniach. Jako ostatnie poprawkę otrzymają w październiku przemysłowe procesory Ryzen Embedded.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.