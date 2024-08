Środa 14 sierpnia 2024 Nvidia wprowadza zmodyfikowaną wersję kart GeForce RTX 4070

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:24 Nvidia po cichu wprowadza na rynek zmodyfikowaną wersję kart graficznych GeForce RTX 4070. Zmiana dotyczy zastosowanych pamięci - dotychczas produkowane modele były wyposażone w pamięci GDDR6X 21 Gbps. Producent zdecydował o ich usunięciu i zastąpieniu pamięciami GDDR6 20 Gbps, które prawdopodobnie są tańsze w produkcji. Zmiana powoduje spadek przepustowości podsystemu pamięci o 4,7 procent, i może w określonych grach wpłynąć na symboliczny spadek liczby generowanych klatek względem starszych wersji GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6X.



Na ten moment wiadomo, że nowe modele GeForce RTX 4070 nie otrzymają innej nazwy (np. GeForce RTX 4070-GDDR6). Zmodyfikowane karty prawdopodobnie będzie można odróżnić od poprzednich analizując oznaczenie modelu od danego producenta - np. firma Gigabyte zdecydowała się dla GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6X dodać dopisek V2, i będzie oferować następujące karty:



GV-N4070WF3OCV2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X OC V2)

GV-N4070WF3V2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X V2)

GV-N4070WF2OCV2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 2X OC V2)

GV-N4070WF2V2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 2X V2)





