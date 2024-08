Środa 21 sierpnia 2024 Intel zmniejszy wydatki na marketing o 35 procent

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:16 Intel poinformował o ograniczeniu budżetu działu sprzedaży i marketingu o 35 procent, począwszy od bieżącego miesiąca. W efekcie, poza samą redukcją etatów wynikającą z ogłoszonego wcześniej zwolnienia 15 procent załogi, dział Sales and Marketing Group (SMG) będzie dodatkowo dysponował okrojonym budżetem. W związku z tym Intel ma wydawać mniej na reklamy, organizować mniej wydarzeń i eventów, zmniejszyć liczbę szkoleń dla producentów OEM i dystrybutorów, oraz uprościć i ograniczyć programy premiujące partnerów handlowych za wyniki sprzedażowe. Dzięki zmianom Intel spodziewa się oszczędzić co najmniej 100 mln dolarów jeszcze w tym roku.



W przyszłym roku oszczędności mają wynosić natomiast 150 mln dolarów na każdy kwartał. Według nieoficjalnych informacji zmiany nie podobają się producentom OEM i dystrybutorom sprzętu komputerowego, którzy obawiają się spadku poziomu usług i wsparcia świadczonego dla nich dotychczas przez Intela.





