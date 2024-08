Środa 21 sierpnia 2024 Procesory EPYC 5. generacji i inne nowości AMD z premierą 10 października

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 16:24 Według najnowszych informacji firma AMD planuje na 10 października tego roku swoją kolejną dużą premierę. Zadebiutować wtedy mają najnowsze procesory serwerowe EPYC 5. generacji z rdzeniami ZEN 5 i ZEN 5c. Będą one pasować do tej samej podstawki co obecne modele EPYC 4. generacji, ale otrzymają więcej rdzeni - do 128 rdzeni ZEN 5 i do 192 rdzeni ZEN 5c. Równocześnie 10 października swoją premierę ma mieć serwerowy akcelerator GPU Instinct MI325x, będący ulepszoną wersją obecnie oferowanych modeli Instinct MI300X. Nowy model otrzyma kostki pamięci HBM3e o zwiększonej pojemność i przepustowości.



Pojemność pamięci wzrośnie ze 192 GB do 288 GB, a przepustowość z 5,3 TB/s do 7,0 TB/s, co pozwoli na szybsze wykonywanie wielu obliczeń.



10 października AMD ma też ogłosić premierę nowych procesorów dla laptopów korporacyjnych z serii Ryzen AI 300 Pro, mających aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.





