Środa 21 sierpnia 2024 Nadchodzą procesory Ryzen 5 7600X 3D dla graczy

Autor: Zbyszek | źródło: X.com | 17:02 Pojawiły się informacje, że AMD planuje premierę nowego gamingowego procesora dla platformy AM5. Ma nim być 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X 3D, z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, wyposażony w sześć rdzeni ZEN 4 oraz łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3, czyli tyle samo ile Ryzen 7 7800X 3D. Nowy procesor ma kosztować zdecydowanie poniżej 300 dolarów, a pod względem liczby fps zapewnianych w grach nie powinien znacząco odbiegać od modeli Ryzen 7 7800X 3D, Ryzen 9 7900X 3D i Ryzen 7950X 3D.



Premiera procesora Ryzen 5 7600X 3D ma nastąpić we wrześniu, jeszcze przed tym, gdy na rynek trafią najnowsze Ryzeny serii 9000 z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.