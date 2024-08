Środa 21 sierpnia 2024 GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6 już oficjalnie

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 16:37 Nvidia oficjalnie przyznała się do wprowadzenia od oferty kart GeForce RTX 4070 w nowej wersji, wyposażonej w pamięci GDDR6 20 Gbps, zamiast GDDR6X 21 Gbps. Informacja o zastosowaniu pamięci GDDR6 lub GDDR6X znajduje się na oficjalnej witrynie Nvidia. Nowa wersja GeForce RTX 4070 posiada chip AD104-251 (zamiast AD104-250), mający tyle samo rdzeni CUDA (5888) i takie same częstotliwości taktowania (taktowanie bazowe 1920 MHz, boost 2475 MHz). Pomimo że nowa wersja ma prawie 5 procent niższą przepustowość pamięci (480 GB/s, zamiast 504 GB/s), to według Nvidia nie ma to wpływu na wydajność.



Obydwie wersje kart GeForce RTX 4070, z pamięciami GDDR6X 21 Gbps oraz z GDDR6 20 Gbps będą przez jakiś czas oferowane w sprzedaży równolegle, a w późniejszym okresie w sprzedaży pozostanie tylko wersja z kostkami GDDR6.









