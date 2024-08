Środa 21 sierpnia 2024 Przegląd dysku WD My Passport SSD 1TB - małe rozmiary, duża wydajność

Autor: Adam | 20:09 WD My Passport SSD 1TB to przenośny dysk, który łączy w sobie kompaktowe wymiary, nowoczesny design i sporą wydajność. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnego nośnika danych, który nie tylko jest lekki i poręczny, ale także zapewnia szybki dostęp do plików, jak również możliwość szyfrowania danych zgromadzonych na dysku.









Design i wykonanie



WD My Passport SSD 1TB wyróżnia się minimalistycznym, nowoczesnym designem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów ma zaokrąglone krawędzie i jest przyjemna w dotyku. Wymiary dysku to zaledwie 100 x 55 x 9 mm, co sprawia, że łatwo zmieści się w kieszeni czy małej torebce. Dodatkowo, dostępny jest w kilku kolorach, co pozwala na wybór zgodnie z indywidualnymi preferencjami estetycznymi. W zestawie znajdziemy krótki, szybki przewód (przepustowość do 10Gbit/s) zakończony po obydwu stronach złączem USB-C, a dodatkowo na wyposażeniu jest przejściówka z USB-C na szerokie złącze USB-A.



























Wydajność



Pod względem wydajności, WD My Passport SSD 1TB nie zawodzi. Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2, dysk osiąga prędkości odczytu sięgające 1050 MB/s i zapisu do 1000 MB/s. To znacząco przyspiesza transfer dużych plików, takich jak filmy w wysokiej rozdzielczości czy biblioteki zdjęć. Dysk jest kompatybilny zarówno z komputerami PC, jak i Mac, a także z urządzeniami mobilnymi poprzez odpowiednie adaptery. Najszybsze transfery osiągniemy przy uzyciu szybkiego portu USB-C. Poniżej wyniki z aplikacji Crystal Disk Mark.







Zabezpieczenia i funkcje Dodatkowe



WD My Passport SSD oferuje funkcję ochrony hasłem z 256-bitowym szyfrowaniem sprzętowym AES. Dzięki temu użytkownik może być pewny, że jego dane są bezpieczne, nawet w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Konfiguracja ochrony jest prosta i intuicyjna, co jest dodatkowym atutem dla mniej zaawansowanych użytkowników. Oprogramowanie dostępne jest na dysku dla komputerów PC i Mac. Dysk jest dostarczany z oprogramowaniem WD Discovery, które umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz integrację z popularnymi usługami chmurowymi, takimi jak Dropbox czy Google Drive. To sprawia, że zarządzanie danymi jest jeszcze łatwiejsze i bardziej elastyczne. W pakiecie WD Discovery znajdziemy aplikacje WD Security to założenia hasła dostępowego do dysku a także możliwość instalacji takich aplikacji jak: Backup Acronis, WD Security oraz WD Drive Utilities.



Podsumowanie



WD My Passport SSD 1TB to świetny wybór dla osób poszukujących szybkiego, niezawodnego i mobilnego dysku SSD. Jego kompaktowe rozmiary, imponująca prędkość przesyłu danych i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że jest to produkt warty uwagi. Idealnie sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas podróży, gdzie kluczowe jest szybkie i bezpieczne przechowywanie danych. Aktualnie (08/2024r) za ten model trzeba wyłożyć około 500zł.



Zalety:



+ Bardzo dobra prędkość odczytu i zapisu

+ Kompaktowe wymiary i nowoczesny design

+ Zabezpieczenie hasłem z szyfrowaniem AES 256-bit

+ Intuicyjne oprogramowanie do zarządzania danymi

+ Przewód USB-C z adapterem do USB-A



Wady:



- Wyższa cena w porównaniu do konkurencyjnych modeli przenośnych SSD

- Brak dedykowanej kieszeni ochronnej w zestawie



WD My Passport SSD 1TB to produkt przeznaczony dla użytkowników, którzyWD cenią sobie zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo przechowywanych danych.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.