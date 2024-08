Środa 21 sierpnia 2024 Przegląd dysku SanDisk Portable SSD 1TB - wydajność w mobilnej formie

Autor: Adam | 00:15 SanDisk Portable SSD 1TB to przenośny dysk, który obiecuje nie tylko szybkość i niezawodność, ale także wytrzymałość w trudnych warunkach. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach mobilnych, ten kompaktowy nośnik danych sprawdzi się w codziennym użytkowaniu oraz w podróży.











Design i Wykonanie



SanDisk Portable SSD 1TB wyróżnia się minimalistycznym i funkcjonalnym designem. Jest wyjątkowo lekki (około 40 gramów) i kompaktowy, co sprawia, że bez problemu zmieści się w kieszeni lub małej torbie. Dysk został wykonany z matowego, plastikowego materiału, z perforowanym wykończeniem, co zapewnia pewny chwyt i zwiększa odporność na upadki (do 2m wedle specyfikacji).































Wydajność



Pod względem wydajności, SanDisk Portable SSD 1TB dostarcza bardzo przyzwoite wyniki. Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2 dysk osiąga prędkości odczytu sięgające 800 MB/s, co choć nie jest najszybszym wynikiem na rynku, w zupełności wystarcza do większości codziennych zastosowań, takich jak przenoszenie dużych plików multimedialnych czy tworzenie kopii zapasowych. Dysk jest kompatybilny z systemami Windows, macOS, a także z urządzeniami mobilnymi, co czyni go wszechstronnym narzędziem pracy. Poniżej prezentujemy wyniki z aplikacji Crystal Disk Mark.







Zabezpieczenia



SanDisk Portable SSD 1TB posiada oprogramowanie SanDisk Secure Access v3.01 dla systemów Windows, dzięki czemu możemy stworzyć na dysku sejf z plikami zabezpieczony hasłem. Przerzucone dane do sejfu zostają programowo (AES128) zaszyfrowane na dysku. Aplikacja ma również dodatkowe funkcjonalności, jednak wówczas trzeba zakupić pełną wersję aplikacji. Oprócz tego jest także aplikacja SanDisk Security, jednakże ona wspierana jest tylko przez modele SanDisk Extreme Portable SSD oraz SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Program SanDisk Security implementuje funkcje zabezpieczeń obsługiwanych dysków SanDisk: ochronę hasłem i szyfrowanie sprzętowe kluczem o długości 256 bitów. Program SanDisk Security oferuje następujące funkcje:



- Tworzenie hasła w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do plików na dysku

- Zmiana hasła

- Wyłączanie ochrony hasłem

- Odblokowywanie dysku na dowolnym komputerze niezależnie od tego, czy program SanDisk Security jest zainstalowany



Funkcje Dodatkowe



Dysk jest sprzedawany z dołączonym kablem USB-C oraz adapterem USB-A, co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Brak dedykowanego oprogramowania do zarządzania danymi może być uznawany za wadę, zwłaszcza dla użytkowników oczekujących większej funkcjonalności. Na plus należy jednak zaliczyć prostotę użytkowania – wystarczy podłączyć dysk do komputera, by natychmiast rozpocząć transfer plików.



Podsumowanie



SanDisk Portable SSD 1TB to solidny wybór dla osób poszukujących prostego i niezawodnego przenośnego dysku SSD. Jego kompaktowe wymiary, odporność na trudne warunki i wystarczająca prędkość sprawiają, że jest to dobry towarzysz w podróży i w codziennym użytkowaniu. Jednak brak zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa może zniechęcić osoby poszukujące bardziej kompleksowych rozwiązań.



Zalety:



- Kompaktowy i lekki design

- Odporność na upadki (do 2m)

- Przyzwoita prędkość odczytu

- Wygoda użytkowania z różnymi urządzeniami dzięki adapterowi USB-A



Wady:



- Brak wsparcia dla aplikacji SanDisk Security

- Brak przewodu USB-C -> USB-C



SanDisk Portable SSD 1TB to dobry wybór dla użytkowników ceniących prostotę, mobilność i wytrzymałość, ale dla tych, którzy wymagają zaawansowanych zabezpieczeń danych, warto rozważyć inne opcje.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.