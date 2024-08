Środa 21 sierpnia 2024 AMD: aktualizacja do Windows zwiększy wydajność procesorów Ryzen 9000

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:24 Firma AMD poinformowała, że współpracuje z Microsoftem nad przygotowaniem optymalizacji dla systemu Windows, która zwiększy wydajność procesorów Ryzen serii 9000. Optymalizacja zostanie wydana wraz z wersją 24H2 systemu Windows 11, a dla starszych wersji Windows 11 ma być ona wydana jako aktualizacja opcjonalna. AMD przedstawiło także wyniki testów wydajności uzyskane na wstępnej wersji Windows 11 24H2. Aktualizacja ma też wyeliminować problem różnicy w wydajności procesorów, w przypadku jeśli aplikacje lub gry są uruchamiane na koncie zwykłego użytkownika, zamiast na koncie administratora.



Problem niższej wydajności w przypadku uruchamiania aplikacji lub gier na koncie zwykłego użytkownika ma być powodowany tym, że system predykcji skoków procesorów zachowuje się inaczej, niż gdy programy uruchamiane są na koncie administratora.



Co ciekawe AMD informuje, że przygotowana optymalizacja zwiększy też wydajność starszych procesorów z rdzeniami ZEN 3 i ZEN 4.









