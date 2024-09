Czwartek 29 sierpnia 2024 Poprawka zwiększająca wydajność procesorów Ryzen już dostępna

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 19:03 (1) Firma AMD poinformowała o udostępnieniu przez Microsoft dla użytkowników systemu Windows 11 poprawki, która zwiększa wydajność procesorów z serii Ryzen 9000, 7000 i 5000. Poprawka jest przeznaczona dla wersji 23H2 systemu, ma numer KB5041587, i na ten moment jest opcjonalna. Poprawka rozwiązuje problem obniżonej wydajności systemu predykcji skoków, powodowany przez bardzo częste wykonywanie przez system Windows operacji czyszczenia buforów danych systemu predykcji skoków. Rozwiązanie to zaaplikowano do Windows kilka lat temu aby zapobiec wykorzystaniu luki występującej w ówczesnych procesorach, jednak nowsze CPU z architekturami ZEN 3, ZEN 4 i ZEN 5 nie mają już tej luki.



W efekcie zaaplikowania łatki KB5041587 największy wzrost wydajności odnotować mają ostatnio wydane procesory Ryzen serii 9000 - według pierwszych testów w grach wydajność rośnie średnio o 10 procent. Kilkuprocentowy wzrost wydajności dotyczyć ma procesorów z serii Ryzen 5000 i Ryzen 7000.



Poprawka KB5041587 eliminuje też problem różnej wydajności w aplikacjach i grach uruchamianych na koncie zwykłego użytkownika, lub na koncie z uprawnieniami administratora. Jak sie okazuje wynikał on z tego, że dla konta zwykłego użytkownika operacji czyszczenia buforów danych systemu predykcji skoków była wykonywana z największą częstotliwością.



Obecnie brak jest informacji o tym, czy podobna poprawka zostanie wydana dla ostatniej edycji systemu Windows 10 (wersji 22H2) - lecz wydaje się to mało prawdopodobne.





