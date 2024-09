Czwartek 29 sierpnia 2024 PlayStation 5 Pro ma zadebiutować jeszcze we wrześniu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:14 Sony od kilku kwartałów pracuje nad konsolą PlayStation 5 w wersji Pro o zwiększonej wydajności. Według nieoficjalnych informacji nowe urządzenia otrzymają procesor wytwarzany w litografii 4nm od TSMC, wyposażony w szybciej taktowane rdzenie ZEN 2 oraz znacznie mocniejszy GPU. Zintegrowany układ graficzny będzie oparty o architekturę RDNA 3/3+ i wyposażony w 60 bloków CU (3840 procesorów strumieniowych) - w porównaniu do 2304 procesorów strumieniowych w zwykłej wersji PlayStation 5. Wiele wskazuje na to, że oficjalna prezentacja lub premiera PlayStation 5 Pro odbędzie się pod koniec września.



Wówczas Sony zorganizuje wydarzenie o nazwie State of Play, transmitowane na żywo w Internecie. To wówczas pokazana zostanie sklepowa wersja PlayStation 5 Pro, a także przedstawiona zostanie oficjalna specyfikacja i inne szczegóły na temat możliwości konsoli, a także oficjalna data debiutu PS5 Pro w sklepach.





