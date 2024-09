Czwartek 29 sierpnia 2024 Gaudi 3 od Intela znalazł pierwszego nabywcę

Autor: Zbyszek | 21:44 Kilka lat temu Intel zakupił firmę Habana Labs, będącą wówczas dość młodym startupem zajmującym się opracowywaniem układów scalonych do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Pierwszym produktem Habana Labs były układy scalone o nazwie Gaudi. Intel wydał 2 mld USD na przejęcie izraelskiej firmy, następnie inżynierownie Habana Labs wzmocnieni specjalistami od Intela szybko opracowali chip Gaudi 2, który był dostępny wiosną 2022 roku. Dwa lata później, w kwietniu 2023 roku zaprezentowano chip Gaudi 3.



Teraz Intel ogłosił, że chipy Gaudi 3 zostały zakupione przez firmę IBM, i znajdą zastosowanie w usługach IBM Cloud. Konkretnie, IBM będzie oferował maszyny wirtualne umieszczone w chmurze, przeznaczone do uruchamiania aplikacji w ramach programu IBM watsonx.ai



Na koniec warto przypomnieć budowę Gaudi 3. Chip składa się z dwóch głównych chipów obliczeniowych produkowanych przez TSMC w litografii 5nm, którym towarzyszy 8 stosów pamięci HBM2e oraz cztery mniejsze układy krzemowe łączące te pamięci z dwoma głównymi chipami.



Gaudi 3 dysponuje 128 GB pamięci HBM i według Intela oferuje od 2 do 4 razy wyższą wydajność obliczeniową, a także przewyższa swoimi możliwościami H100 od Nvidia, od którego oferuje wydajność większą od kilku do kilkudziesięciu procent.



Pomimo tak śmiałych zapowiedzi Gaudi 3 nie znalazł do tej pory zbyt dużo klientów. Znacznie większą popularnością od niego cieszą się akceleratory AMD Instinct MI300X.











