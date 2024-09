Czwartek 29 sierpnia 2024 AMD zapowiada kolejną poprawkę dla procesorów Ryzen 9000

Autor: Zbyszek | źródło: Notebookcheck | 21:59 Firma AMD pracuje właśnie nad drugą poprawką dla swoich nowych procesorów Ryzen serii 9000. Tym razem producent ma zająć się kwestią opóźnień w komunikacji pomiędzy rdzeniami umieszczonymi w różnych chipletach CCD. Nie wiadomo dlaczego, w aktualnych procesorach Ryzen 9000 te opóźnienia są ponad dwukrotnie większe (~170ns) niż w poprzednich procesorach Ryzen serii 7000 (~80ns), pomimo że wykorzystywany jest ten sam chiplet IOD i ta sama wersja magistrali Infinity Fabric. Problem dotyka 12 i 16-rdzeniowych wersji procesorów Ryzen 9000, które mają rdzenie w dwóch oddzielnych chipletach CCD.



AMD ma przygotować aktualizację mikrokodu, która zmniejszy te opóźnienia, co może poprawić wydajność wielowątkową procesorów Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X. Nowy mikrokod ma zostać zaaplikowany do procesorów wraz z przyszłymi wersjami BIOSów dla płyt głównych. Obecnie brak jeszcze informacji, kiedy nowy mikrokod zostanie przygotowany.



Pewne jest, że AMD raczej musi rozwiązać problem zwiększonych opóźnień pomiędzy rdzeniami ZEN 5 umieszczonymi w różnych chipletach CCD przed październikową premierą procesorów EPYC 5. generacji.





