Intel rozważa wydzielenie fabryk układów scalonych do oddzielnej firmy

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 22:26 Jak informuje Bloomberg, powołując się na swoje tajne lecz sprawdzone źródła, Intel prowadzi obecnie analizę dotyczącą wydzielenia swoich fabryk układów scalonych do oddzielnej firmy. Dawny gigant technologiczny ma prowadzić rozmowy z kilkoma bankami inwestycyjnymi, oferując im objęcie mniejszej części udziałów w nowym podmiocie, w zamian za zastrzyk finansowy. Po całej operacji Intel miałby podzielić się na dwie części - jedną firmę o nazwie jak dotychczas (Intel Corporation) zajmującą się projektowaniem układów scalonych i sprzedażą gotowych produktów (procesorów), oraz drugą firmę (np. Intel Foundry), skupiającą się wyłącznie na produkcji układów scalonych, oraz utrzymywaniu i modernizowaniu fabryk układów scalonych.



To czy dojdzie do jakiegokolwiek posunięcia wynikać ma z prowadzonych właśnie analiz. Według Bloomberga, opcją wykupu części udziałów w nowej firmie, która przejmie fabryki układów scalonych Intela zainteresowane są banki Goldman Sachs i Morgan Stanley.



Po ewentualnej transakcji Intel pozostanie większościowym udziałowcem nowej spółki, dzięki czemu zachowa nad nią pełną kontrolę, a także mianuje jej prezesa i kierownictwo, oraz będzie dysponował większością w radzie nadzorczej.



Operacja będzie więc różnic się od wydzielenia fabryk układów scalonych z AMD w 2009 roku - wówczas AMD sprzedało całość swoich fabryk inwestorowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i nie zachowało nad nimi swojej kontroli, a jedynie zawarło wieloletnie umowy z Globa lFoundries na dostawy układów scalonych gwarantując dla siebie dostęp do potrzebnych mocy produkcyjnych.





