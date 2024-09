Niedziela 1 września 2024 Ryzen 5 7600X 3D zadebiutował, ale niestety tylko w USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:50 W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że AMD planuje premierę nowego gamingowego procesora dla platformy AM5. I tak też się stało - nowością jest 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X 3D, z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache, wyposażony w rdzenie ZEN 4 oraz łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3, czyli tyle samo ile Ryzen 7 7800X 3D. Procesor ma taktowanie bazowe 4,1 GHz i taktowanie Turbo 4,7 GHz - pierwsza wartość jest o 100 MHz niższa, a druga o 300 MHz niższa niż w przypadku 8-rdzeniowego CPU Ryzen 7 7800X 3D. Niestety z niezrozumiałych względów nowy procesor jest obecnie oferowany wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Powtarza się zatem sytuacja z premierą procesora Ryzen 5 5600X 3D, który początkowo także dostępny był wyłącznie w USA. Apelujemy do AMD o opamiętanie i zaprzestanie takich praktyk.



Ryzen 5 7600X 3D w USA został wyceniony przez AMD na 299 USD, czyli o 80-130 dolarów mniej, aniżeli obecnie kosztuje Ryzen 7 7800X 3D w różnych sieciach sprzedaży w tamtym kraju. Dodatkowo procesor na moment swojej premiery dostępny jest tylko w sieci MicroCenter, która oferuje też promocyjny zestaw o wartości 629 dolarów, za cenę 449 dolarów. W zestawie znajdują się Ryzen 5 7600X 3D, płyta głowna ASUS TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi i 32 GB pamięci DDR5-6000.





