Intel porzuca litografie 20A, skupia się na 18A

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:45 W 2021 roku nowy szef Intela, Pat Gelsinger zapowiedział wzrost nakładów na fabryki układów scalonych, oraz przyspieszenie opracowania kolejnych procesów litograficznych. Ogłoszono wówczas litografię "Intel 4" (dawniej 7nm) i jej usprawnioną wersję o nazwie "Intel 3" oraz dwie całkowicie nowe litografie Intel 20A i Intel 18A, wykorzystujące innowacyjne tranzystory RibbonFET z bramką otaczającą tranzystor (przez TSMC i Samsunga nazywane: GAAFET). Teraz Intel poinformował, o porzuceniu dalszych prac nad litografią 20A. Układy krzemowe dla procesorów Arrow Lake, które miały być wytwarzane w tej litografii, zostały już przeniesione do procesu litograficznego zewnętrznego dostawcy (prawdopodobnie 4nm lub 3nm od TSMC).



Zamiast równoczesnego rozwoju litografii 20A i jej usprawnionej wersji o nazwie 18A, Intel zamierza się teraz skupić tylko na tej drugiej litografii. Ma ona być gotowa do produkcji układów scalonych w przyszłym roku. Rezygnację z litografii 20A można wiązać z cięciem kosztów, oraz trwającym własnie zwolnieniom 15 procent pracowników. Redukcja etatów dotyka też na pewno części inżynierów, i nie jest wykluczone, że kierownictwo Intela postanowiło pozostawić zespół zajmujący się rozwojem litografii 18A, zamiast dwóch zespołów opracowujących równolegle litografie 20A i 18A.



Ogłoszenie tej informacji wiąże się z kolejnymi spadkami cen akcji Intela. Cenom akcji dawnego giganta nie sprzyjają też informacje o tym, że Broadcom negatywnie ocenił parametry litografii 18A, i nie zdecydował się zamówić układów scalonych wytwarzanych w tym procesie przez Intel Foundry Services.



Wygląda więc na to, że w Intelu rzucone zostały znaczne siły i środki aby poprawić litografię 18A, co automatycznie spowodowało zakończenie życia poprzedniej iteracji tego procesu, czyli litografii 20A.





