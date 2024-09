Poniedziałek 2 września 2024 Premiera laptopowych procesorów Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake"

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:18 Intel ogłosił premierę swoich nowych energooszczędnych procesorów przeznaczonych do cienkich i lekkich laptopach. Są to Core Ultra z serii 200V, które można określić jako następcę oferowanych od 12 miesięcy procesorów Core Ultra 100 z serii Meteor Lake. Nowe procesory są wyposażone w rdzenie x86 kolejnej generacji - cztery wydajne rdzenie Lion Cove i cztery efektywne rdzenie Skymont. Do tego mają zintegrowany układ graficzny z architekturą Xe drugiej generacji, nową jednostkę NPU o wydajności do 48 TOPS, oraz własną umieszczoną na substracie procesora pamięć LPDDR5X-8533, o pojemności 16 GB lub 32 GB, która jest współdzielona pomiędzy CPU i GPU.



W ramach serii Intel oferuje 9 modeli procesorów - wszystkie mają po 4 wydajne i 4 efektywne rdzenie, różniące się częstotliwościami taktowania do kilkuset MHz. Taktowanie IPG w zależności od modelu wynosi od 1,85 GHz do 2,05 GHz, a wydajność jednostki NPU od 40 TOPS do 48 TOPS. Szczegółowe dane przedstawia umieszczona poniżej tabela. Wszystkie składają się z trzech oddzielnych, połączonych ze sobą układów krzemowych.



Intel poinformował, że producenci komputerów przenośnych przygotują łącznie 80 modeli laptopów z tym procesorami. Początkowo dostępne ma być 30 różnych modeli, a sprzedaż pierwszych z nich rozpocznie się 24 września.









(kliknij, aby powiększyć





