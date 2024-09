Poniedziałek 2 września 2024 W Dniu Hobbita pokaz nowej gry z serii The Lord of the Rings

Autor: Adam | 13:15 Private Division i Wētā Workshop zapowiadają A Hobbit Day Showcase, który tym razem skupi się na nadchodzącej grze Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Pokaz odbędzie się w Dniu Hobbita, 22 września o godzinie 19:30 czasu polskiego. Dzień Hobbita, odbywający się 22 września, jest corocznym wydarzeniem dla wszystkich fanów Władcy Pierścieni, upamiętniającym narodziny fikcyjnych postaci - Bilbo i Frodo Bagginsa.



Podczas tegorocznych obchodów Dnia Hobbita będziesz mógł zobaczyć, jak twórcy Wētā zagłębiają się w różne elementy gry, takie jak gotowanie, łowienie ryb, zbieractwo, dekorowanie, handel i nie tylko! Zespół opowie także o procesie zarządzania narracją, która pozostaje wierna książkom. Poznacie również obsadę postaci z Tales of the Shire.



Po zakończonej prezentacji zaplanowano panel pytań i odpowiedzi, który odbędzie się na żywo na TwitchConie o 20:00 czasu polskiego. Jego transmisja będzie miała miejsce na Twitchu i jest to świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej o grze.



Produkowana przez Wētā Workshop, Tales of the Shire będzie wydana na Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Netflix Games i PC.











