Czwartek 12 września 2024 AMD organizuje "Advancing AI 2024" i zapowiada kilka premier

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 18:04 Firma AMD ogłosiła, że 10 października na swojej konferencji "Advancing AI 2024", która będzie także transmitowana na żywo, zaprezentuje następną generację procesorów serwerowych AMD EPYC i akceleratorów Instinct. Prezentację poprowadzi prezes i dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su, wraz z kilkoma ważnymi dyrektorami AMD. W trakcie "Advancing AI 2024" zaprezentowane zostaną również inne nowości AMD związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Transmisja z konferencji rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu polskiego w czwartek 10 października i będzie można ją oglądać na kanale AMD w serwisie YouTube.



EPYC 5. generacji będą pasować do tej samej podstawki co obecne modele EPYC 4. generacji, i otrzymają nowe rdzenie ZEN 5 w większej ilości - do 128 rdzeni ZEN 5 i do 192 rdzeni ZEN 5c. Serwerowy akcelerator GPU Instinct MI325x otrzyma kostki pamięci HBM3e o zwiększonej pojemność i przepustowości. Pojemność pamięci wzrośnie ze 192 GB do 288 GB, a przepustowość z 5,3 TB/s do 7,0 TB/s, co pozwoli na szybsze wykonywanie wielu obliczeń.



Również 10 października AMD ma ogłosić premierę nowych procesorów dla laptopów korporacyjnych z serii Ryzen AI 300 Pro, mających aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) i dodatkowe funkcje ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.





