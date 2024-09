Czwartek 12 września 2024 Premiera procesorów Intel Core Ultra z serii Arrow Lake-S prawdopodobnie 24 października

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:31 W czerwcu podczas targów Computex Intel zapowiedział, że jeszcze w tym roku zadebiutują zupełnie nowe procesory desktopowe, opracowywane dotychczas pod nazwą kodową Arrow Lake-S. Będą one zgodne z nową podstawką LGA 1851, kompatybilne wyłącznie z pamięciami DDR5, i otrzymają całkowicie nowe rdzenie o nazwie Lion Cove i Skymont, będące rdzeniami o dwie generacje nowszymi niż rdzenie Golden/Raptor Cove i Gracemont z procesorów Core 12. 13. i 14. generacji. Z nowych informacji dostępnych w sieci wynika, że obecnie Intel planuje obecnie premierę tych procesorów na 24 paździerika, przy czym nie wiadomo czy będzie ona się wiązać z równoczesną dostępnością nowych procesorów w sklepach.



Początkowo zadebiutować ma sześć modeli procesorów nowej generacji: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K, oraz ich warianty KF bez zintegrowanej grafiki, oraz płyty główne z podstawką LGA 1851 i chipsetem Z890.





