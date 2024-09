Czwartek 12 września 2024 AMD ma zunifikować architektury graficze RDNA i CDNA

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 18:57 Firma AMD zapowiedziała debiut w 2. połowie tego roku nowego akceleratora dedykowanego dla serwerów. Jest to InstinctJack Huynh, wiceprezes AMD odpowiedzialny za dział Computing and Graphics zdradził dość zaskakującą informację. Podczas targów IFA 2024 w Berlinie, w wywiadzie udzielanym dla serwisu Toms Hardware poinformował, że niedalekiej przyszłości AMD zamierza zunifikować architektury graficzne RDNA i CDNA. Przypomnijmy, że pierwsza z nich jest nastawiona na wydajność w grach 3D i nie zawiera elementów przydatnych do skomplikowanych obliczeń. Natomiast architektura CDNA jest zaprojektowana typowo do wykonywania obliczeń na GPU i nie zawiera elementów przydatnych w grafice 3D, jak np. jednostek RayTracing.



Ogłoszenie jest dość zaskakujące, bo AMD zaledwie kilka lat temu zdecydowało się opracować osobną architekturę dla GPU do gier i osobną dla GPU do obliczeń. Tłumaczono wówczas, że takie podejście pozwala projektować mniejsze układy scalone, lepiej zoptymalizowane do konkretnego zastosowania.



Jeśli jednak Jack Huynh z AMD nie blefował, to przygotowane obecnie architektury RNDA 4 i CDNA 4 mogą być ostatnimi oddzielnymi architekturami GPU do różnych zastosowań.





