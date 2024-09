Czwartek 12 września 2024 Oficjalna premiera PlayStation 5 Pro, sprzedaż w listopadzie

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 19:32 (8) Firma Sony oficjalnie zaprezentowała swoją nową konsolę PlayStation 5 Pro. Urządzenie zawiera nowy układ graficzny z architekturą AMD RDNA 3, który w porównaniu do GPU dotychczasowych konsol PlayStation 5 posiada o 67 procent więcej procesorów strumieniowych, ponad dwukrotnie wyższą wydajność w RayTracigu i o 28 procent większą przepustowość do pamięci GDDR6. Nowością jest też autorska, opracowana przez Sony technika upscalingu rozdzielczości obrazu o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution.



Nowy algorytm wykorzystuje jednostki NPU dodane do układu scalonego PS5 Pro, i ma dwukrotnie zwiększać wyświetlaną rozdzielczość (np. z Full HD do 4K) praktycznie bez utraty jakości obrazu, dodając opóźnienie na poziomie około 2ms. Technologia nie wymaga przystosowania po stronie gry i będzie można ją włączyć w każdym tytule.



W PlayStation 5 Pro zwiększono też taktowanie rdzeni CPU, i zastosowano nowy moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7.





Konsola trafi do sprzedaży 7 listopada, w sugerowanej cenie 699 USD (netto) - w Europie sugerowaną cenę ustalono na 799 Euro (z VAT).



Urządzenie będzie dostępne z dyskiem SSD o pojemności 2TB, dołączonym jednym kontrolerem Dual Sense, i wyłącznie w wersji bez napędu optycznego. W sprzedaży nie pojawi się wersja wyposażona w taki napęd, ale będzie można go dokupić oddzielnie i zamontować samodzielnie - pasował będzie napęd Blu-Ray z nowych mniejszych modeli PlayStation 5, sprzedawanych od jesieni ubiegłego roku.



Pod względem wymiarów konsola PlayStation 5 Pro jest nieco większa niż zmniejszony model PlayStation 5, ale mniejsza niż pierwsza wersja PlayStation 5 z 2020 roku. Urządzenie ma też dodatkowe czarne przetłoczenia na obudowie, dzięki czemu łatwo go odróżnić wizualnie od wersji bez dopisku "Pro".













Blu-Ray (autor: Conan Barbarian | data: 13/09/24 | godz.: 20:18 )

Zatem Blu-Ray już niemodny i wszystko z sieci, co oznacza uzależnienie od czyjegoś widzimisię. Kasety VHS miały wady poważne, ale DVD i Blu-Ray to już coś naprawdę niezłego. Może nie tak szybko zniknie możliwość kupowania materiałów na tych nośnikach.



@up (autor: Conan Barbarian | data: 13/09/24 | godz.: 20:20 )

Wiem, to przez te lewackie pedałowanie na zielono jest taki stan rzeczy. :))





Conan Barbarian (autor: Markizy | data: 14/09/24 | godz.: 10:28 )

Blu-ray ma wady takie same jak CD i DVD. Równie dobrze mogliby opracować bardziej trwała pamięć flash (czasowo) na nośniki danych nawet kosztem ilości zapisów. Cenowo wyszło by pewnie taniej niż nośnik optyczny do tego byłoby bardziej odporne.



@up (autor: Conan Barbarian | data: 14/09/24 | godz.: 15:48 )

To prawda, ale skok z VHS na DVD/BR był gigantyczny.

Teraz można by sprzedawać takie USB w wersji ROM z filmami, ale VoD zabiło wszystko i kolekcjonowanie filmów nie jest w modzie.



PS5PRO jest specjalnie w wersji "Digital" (autor: bajbusek | data: 14/09/24 | godz.: 20:57 )

sprzedawana ... sony bardzo nie lubi jak ludzie moga kupic uzywke za pol ceny. Jedna plyta BR z gra na PS5 moze byc odsprzedana 100+ razy czyli 99+ klientow mniej.

Na co mi kolejny bajerancki sprzet sonego skoro nie powstaja nowe gry warte uwagi ... tak bylo z PS5, tak bylo z PSVR2, tak bedzie z PS5 PRO - hardware do zaorania dla milosnikow numerkow.

Odpalcie sobie Horizon Zero Down na PS4 PRO ... wyglada niemal tak samo "dobrze" jak na PS5.



napędy od wersji slim sprzedają się jak szalone (autor: Qjanusz | data: 14/09/24 | godz.: 23:55 )

Ktoś poczuł biznes



@2. (autor: Kenjiro | data: 15/09/24 | godz.: 20:06 )

Najwięcej do "pedałowania" mają ukryci "pedaliści", bo cała reszta ma w nosie kto i z kim.



@7. (autor: pandy | data: 16/09/24 | godz.: 21:31 )

Ale na szczęście pojawiasz się ty, cały w tęczowej aureoli i na różowym jednorożcu który walczy z nietolerancją ciemnogrodzian przypisując im ukryty "pedalizm" bo ty jesteś przedstawicielem tolerancyjnej grupy co to "ma w nosie kto i z kim" ale na wszelki wypadek wyoutujesz tych twoim zdaniem ukrytych "pedalistów" zajmując się tym "z kim oni i jak" - pełna konsekwencja i spójność...



