Czwartek 12 września 2024 Oficjalna premiera PlayStation 5 Pro, sprzedaż w listopadzie

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 19:32 Firma Sony oficjalnie zaprezentowała swoją nową konsolę PlayStation 5 Pro. Urządzenie zawiera nowy układ graficzny z architekturą AMD RDNA 3, który w porównaniu do GPU dotychczasowych konsol PlayStation 5 posiada o 67 procent więcej procesorów strumieniowych, ponad dwukrotnie wyższą wydajność w RayTracigu i o 28 procent większą przepustowość do pamięci GDDR6. Nowością jest też autorska, opracowana przez Sony technika upscalingu rozdzielczości obrazu o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution.



Nowy algorytm wykorzystuje jednostki NPU dodane do układu scalonego PS5 Pro, i ma dwukrotnie zwiększać wyświetlaną rozdzielczość (np. z Full HD do 4K) praktycznie bez utraty jakości obrazu, dodając opóźnienie na poziomie około 2ms. Technologia nie wymaga przystosowania po stronie gry i będzie można ją włączyć w każdym tytule.



W PlayStation 5 Pro zwiększono też taktowanie rdzeni CPU, i zastosowano nowy moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7.





Konsola trafi do sprzedaży 7 listopada, w sugerowanej cenie 699 USD (netto) - w Europie sugerowaną cenę ustalono na 799 Euro (z VAT).



Urządzenie będzie dostępne z dyskiem SSD o pojemności 2TB, dołączonym jednym kontrolerem Dual Sense, i wyłącznie w wersji bez napędu optycznego. W sprzedaży nie pojawi się wersja wyposażona w taki napęd, ale będzie można go dokupić oddzielnie i zamontować samodzielnie - pasował będzie napęd Blu-Ray z nowych mniejszych modeli PlayStation 5, sprzedawanych od jesieni ubiegłego roku.



Pod względem wymiarów konsola PlayStation 5 Pro jest nieco większa niż zmniejszony model PlayStation 5, ale mniejsza niż pierwsza wersja PlayStation 5 z 2020 roku. Urządzenie ma też dodatkowe czarne przetłoczenia na obudowie, dzięki czemu łatwo go odróżnić wizualnie od wersji bez dopisku "Pro".













