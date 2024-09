Czwartek 12 września 2024 Ryzen 5 7600X 3D dostępny w niemieckim sklepie MindFactory

Autor: Zbyszek | 19:16 Ostatnią nowością od AMD jest 6-rdzeniowy procesor Ryzen 5 7600X 3D, z dodatkową pamięcią podręczną 3D V-Cache. Procesor ma taktowanie bazowe 4,1 GHz i taktowanie Turbo 4,7 GHz, sześć rdzeni ZEN 4 i łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3, czyli tyle samo ile Ryzen 7 7800X 3D. Chociaż AMD zapowiadało, że Ryzen 5 7600X 3D będzie początkowo dostępny tylko w USA to stało się inaczej, i nowy procesor można też kupić w popularnym niemieckim sklepie MindFactory. Cena wynosi 319,00 Euro (w tym 50,93 Euro to VAT), a do procesora dodawany jest gratis napój energetyczny i czarna koszulka z logo AMD i logo sklepu MindFactory.















