Piątek 20 września 2024 Sony przygotowało specjalne jubileuszowe wersje PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: Sony | 19:53 Wielkimi krokami zbliża się 30 rocznica od chwili debiutu pierwszej generacji konsoli PlayStation od firmy Sony - miał on miejsce 3 grudnia 1994 roku. Aby upamiętnić to wydarzenie Sony przygotowało specjalne jubileuszowe wersje aktualnie oferowanych konsol, czyli PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Jubileuszowe wydania PS5 trafią do sprzedaży 21 listopada, i mają obudowy oraz pady w takim samym odcieniu szarości jak konsola PlayStation 1, oryginalne logo z konsol PlayStation pierwszej generacji, oraz umieszczony na obudowie dopisek "30th Anniversary".



Poza tym w opakowaniu jubileuszowych edycji PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro znajdzie się też podstawka do pionowego montażu urządzeń, przewód z końcówką o wyglądzie takim jak wtyk pada od PlayStation 1, oraz kilka innych drobnych gadżetów i upominków od Sony.



Konsole PS5 w wersji 30th Anniversary zostaną wyprodukowane tylko w liczbie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, a ich dostępnosć będzie krótkotrwała. W krajach, gdzie sprzedaż prowadzi sklep internetowy direct.playstation.com zamówienia na jubileuszowe wersje PlayStation 5 i 5 Pro będzie można składać od 26 września. W pozostałych krajach będzie to możliwe od 10 października we współpracujących z Sony sieciach sprzedaży. Więcej w poniższym materiale wideo:















Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.