Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K i 5 245K - wygląd opakowań

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:38 Obecnie wiele wskazuje na to, że całkowicie nowe procesory Intela o nazwie kodowej Arrow Lake zadebiutują na rynku pod koniec października. Wówczas do sprzedaży trafić mają płyty główne z podstawką LGA 1851 i chipsetem Z890 oraz procesory: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 5 245K, oraz ich warianty KF bez zintegrowanej grafiki. W sieci właśnie pojawiły się zdjęcia przedstawiające wygląd opakowań nowych procesorów - mają one bardzo ciemną kolorystykę, zawierają dopisek "Ultra" umieszczony poniżej nazwy Intel Core. Dodatkowo w przypadku Core Ultra 9 285K opakowanie wyróżnia się trójwymiarowym efektem graficznym. Przypomnijmy, że nowe procesory będą kompatybilne wyłącznie z pamięciami DDR5, i otrzymają całkowicie nowe rdzenie o nazwie Lion Cove i Skymont.



Będą to rdzenie o dwie generacje nowsze niż rdzenie Golden/Raptor Cove i Gracemont z procesorów Core 12. 13. i 14. generacji - nowe efektywne rdzenie maja mieć wskaźnik IPC o 2 procent wyższy niż dotychczasowe wydajne rdzenie, a wskaźnik IPC rdzeni Lion Cove będzie jeszcze wyższy o kolejne kilkanaście procent.



Core Ultra z serii Arrow Lake będą produkowane także w zupełnie innej litografii niż Intel 7 - początkowo miał być to proces Intel 20A, jednak w ostatnim czasie ogłoszono jego likwidację i skorzystanie do produkcji Arrow Lake z litografii firmy trzeciej (prawdopodobnie 4nm lub 3nm od TSMC - szczegóły nie są jeszcze znane).











