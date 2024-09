Czwartek 26 września 2024 Ryzen 7 9800X 3D ma zadebiutować pod koniec października

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:32 Według najnowszych informacji firma AMD zaplanowała już swoją odpowiedź na premierę kolejnej generacji procesorów Intela z serii Core Ultra 200 (nazwa kodowa Arrow Lake). Ta została zaplanowana przez niebieskich na 24 października, i jak się okazuje, w zbliżonym czasie AMD ogłosi premierę procesora Ryzen 7 9800X 3D z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Procesor ma mieć 8 rdzeni ZEN 5, wskaźnik TDP 105W i ma zaoferować najwyższą na rynku wydajność w grach 3D.



Przewiduje się, że cena tego procesora zostanie ustalona na od 399 do maksymalnie 449 USD. W styczniu do procesora Ryzen 7 9800X 3D dołączyć mają natomiast 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X 3D i 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X 3D.

Tymczasem w sklepach ceny procesorów Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X spadają poniżej cen rekomendowanych - dla przykładu w USA procesory te można zakupić za 329 USD, 489-499 USD i 589-599 USD, czyli odpowiednio o 30 i 50-60 dolarów poniżej ceny sugerowanej. Taka obniżka nie jest możliwa samodzielnie ze strony sprzedawcy i niższa cena zakupu hurtowego musiała zostać wynegocjowana u AMD.



Ceny są niższe również Europie - np. Ryzen 9 9900X kosztuje najcześciej 499 Euro zamiast 539 Euro, oraz w Polsce - jego cena to obecnie około 2100 zł, wobec ceny rekomendowanej 2349 zł.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.