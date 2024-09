Czwartek 26 września 2024 Karty Intel ARC 2. generacji - pierwsze doniesienia o wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 18:11 Najpóźniej na początku przyszłego roku do sprzedaży mają trafić karty graficzne Intel ARC drugiej generacji, bazujące na układach scalonych z serii o nawie kodowej Battlemage. W sieci właśnie pojawiły się informacje oraz wynik testu karty Intel ARC 2. generacji ze średniej półki, będącej następcą modelu ARC A580 obecnej generacji. Nowa karta wyposażona jest w 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, oraz układ graficzny Battlemage G21 z aktywnymi 20 jednostkami Xe (2560 procesorów strumieniowych). W benchmarku Geekbench 6 w teście OpenCL, testowana karta uzyskała prawie 98 tysięcy punktów.



To o kilka procent więcej aniżeli uzyskuje ARC A750 i kilka procent mniej niż uzyskuje ARC A770. Uwagę zwraca znacznie wyższe taktowanie GPU - wynosiło on do 2,85 GHz, podczas gdy karty ARC A580 mają taktowanie do 2,0 GHz, a ARC A750 i ARC A770 do 2,4 GHz.



W porównaniu do testowanej próbki flagowa karta ARC 2. generacji (np. ARC A1770) będzie dysponować 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitową magistralą i 32 jednostkami Xe (4096 procesorów strumieniowych).



Według nieoficjalnych doniesień, nowe karty zaoferują w grach 3D wydajność wyższą o kilkadziesiąt procent, niż dotychczas sprzedawane przez Intela karty ARC A580, A750 i A770.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.