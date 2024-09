Czwartek 26 września 2024 Intel anulował odświeżone wersje procesorów Arrow Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:28 (1) Według nieoficjalnych informacji Intel w ostatnim czasie podjął kolejną dość trudną decyzję. Dawny gigant technologiczny jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek nową generację procesorów z serii Core Ultra 200 (nazwa kodowa Arrow Lake-S), wyposażoną w całkowicie nowe rdzenie Lion Cove i Skymont (8 wydajnych rdzeni + 16 efektywnych). Jesienią 2025 roku planowany był natomiast debiut odświeżonych wersji tych procesorów, wyposażonych w 8 wydajnych rdzeni i 32 efektywne rdzenie.



Tym samym Intel chciał powtórzyć posunięcie jakie zastosował jesienią 2022 roku, odświeżając procesory Core 12. generacji wydając bliźniacze modele z większą liczbą efektywnych rdzeni, jako seria Core 13. generacji.





Plany wobec ulepszonych wersji Arrow Lake-S zmieniły się jednak w ostatnim czasie - prace na tymi procesorami miały zostać anulowane, a obecnie Intel skupia swoje wysiłki nad przygotowaniem procesorów następnej generacji o nazwie Nova Lake-S, które mają pojawić się w 2026 roku, otrzymają kolejną generację rdzeni i będą wytwarzane w litografii 18A.





Powód anulowania procesorów Arrow Lake Refresh z 32 efektywnymi rdzeniami może być prozaiczny - Intel niedawno ogłosił redukcję kosztów i kolejną już falę zwolnień. Tym razem zwolnienie obejmą 15 procent pracowników, i dotyczą także zespołu inżynierów. Wobec tego w dziale inżynieskim Intela mogło zwyczajnie zabraknąć rąk do równoległej pracy nad Arrow Lake-S Refresh i Nova Lake-S.





