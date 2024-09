Czwartek 26 września 2024 Kolejne informacje o GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:37 (1) W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia nowej generacji, czyli serii GeForce RTX 5000 bazującej na architekturze o nazwie kodowej Blackwell. Według nich początkowo zadebiutują dwie nowe karty GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 4090, których premiera odbędzie się na początku stycznia podczas targów CES 2025. Obie karty będą dość prądożerne i otrzymają najnowsze pamięci GDDR7 oraz układy scalone z serii Blackwell wytwarzane przez TSMC w ulepszonej litografii 4nm (proces N4X).



GeForce RTX 5090 ma mieć 32 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 512-bitową magistralą o przepustowości ponad 1,5 TB/s, oraz chip GB202-300 z aktywnymi 21760 rdzeniami CUDA (tj. 170 bloków SM). Wskaźnik TDP karty ma wynieść aż 600W.



GeForce RTX 5080 otrzyma natomiast 16 GB pamięci GDDR7 28 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 784 Gb/s, oraz chip GB203-400 z aktywnymi 10752 rdzeniami CUDA (tj. 84 bloki SM). Wskaźnik TDP ma zostać ustawiony na 400W.





To co najbardziej zaskakuje, to bardzo duża różnica specyfikacji pomiędzy GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 - pierwsza z tych kart może być prawie dwa razy bardziej wydajna niż GeForce RTX 5080.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

@NV (autor: lcf | data: 28/09/24 | godz.: 16:28 )

Porażka jakaś, obie specyfikacje... 5090 to jakiś piekarnik, 600W (!)... W 4080 największy problem (do zabaw z ML) to było mało VRAMu - i nic nie poprawili w tym temacie przy 5080, a jeszcze zwiększyli prądożerność. Jeśli finalne wersje tak będą wyglądać, to spokojnie na kolejną generację można poczekać. Chyba, że AMD się w międzyczasie ogarnie, i ROCm zacznie działać - ale póki co niestety marnie im idzie.



PS News do poprawki, 4090 to miał premierę 3 lata temu.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.